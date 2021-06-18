Kudüs ruhu İstanbul’da

12 Temmuz’a kadar açık kalacak sergi pazar hariç haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda açılan sergide Kudüs, dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmlerle anlatılıyor. İsrail’in uyguladığı şiddet, Kudüs’te yaşananlar, çarpıcı şekilde anlatılıyor. Üç salondan oluşan dijital serginin 1. salonunda, Kudüs’ün tarihi anlatılıyor. Sergide ayrıca, Osmanlı yönetimi dahil, İslam hakimiyeti dönemindeki barış havasıyla birlikte, 1948’de kurulan İsrail devletini ve günümüze kadar işlediği insanlık suçları da gözler önüne seriliyor. 2’nci salonda İsrail’in işlediği insanlık suçları, Filistin şehitleri ve dünya kamuoyunda verilen tepkiler yer alıyor. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki One Minute tepkisi de var. 3’üncü salonda da başta Kubbet’üs- Sahra olmak üzere şehirdeki mabedler sergileniyor.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara