Küçük’ün tutuklanma gerekçesi: Algı yaratarak kamu barışını bozdu

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe günü gazeteci Cem Küçük hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlarından soruşturma başlatmış ve Küçük gözaltına alınmıştı. Cem Küçük hakkında bazı işinsanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler yapıldığı, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Cem Küçük, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklandı. Küçük’ün hâkimlik sorgusu ve tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı.

İBB YORUMU İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Küçük sorgusunda iBB davasında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile ilgili yorumun kendisine sorulmasıyla ilgili “Bu, Sabah gazetesinde çıkan bir haber. İddianameyi okuduğumda düzelttim” dedi. Berkay Gezgin’e İBB tarafından 1 milyon TL verildiği şeklindeki yorumununda hatalı olduğunu söyleyerek, özür diledi.

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YANLIŞ BİLGİYİ ALENEN YAYDI

Tutuklama kararında şüphelinin canlı yayın programında tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı belirtilerek, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca bir başka canlı yayın programında ise “Berkay Gezgin iBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı. MASAK raporlarında var” diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının da belirlendiği anlatıldı. Kararda, “Algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlaşılmıştır” ifadesi yer aldı.

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Kararda, “Kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı değerlendirilerek tutuklanmasına karar verilmiştir” denildi.