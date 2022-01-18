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Küçükçekmece'deki saldırının detayları: Önce otomobil sonra motosiklet

#İstanbul#Saldırı#Polis

Küçükçekmece'de bir dernek binası önündeki saldırının detayları belli oldu. Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlenirken saldırganın önce otomobil sonra da motosikletle kaçtığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde cenaze yemeğinin verildiği Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin önünde meydana geldi. Dernek merkezinin kapısına çıkan derneğin eski başkan Erdal Çiçek, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLETLE KAÇIRILDI

Görgü tanıklarının ifadesinin ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganın olay yerinden otomobille uzaklaştıktan bir süre sonra motosikletle kaçmaya devam ettiğini belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede belirledi.

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Saldırganın kaçarken devrettiği araçtaki H.İ.Ö. (22) ve Türkmenistan Uyruklu F.Z. (17) ile yine saldırgana yardım ettiği tespit edilen motosiklet sürücüsü B.B. (20) gözaltına alındı. Vurulan Erdal Çiçek'in saldırganla aralarında bir otel satışı ile ilgili alacak verecek meselesi olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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