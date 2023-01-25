Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Küçükçekmece#Darp
Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 09:52

Küçükçekmece'de site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

Küçükçekmece’deki kedi düşmanı yine sahnede



Aytuğ Koyuncu’nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Küçükçekmece#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma