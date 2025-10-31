×
Küçükçekmece'deki dairede dehşet! Bomba gibi patladı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Termosifon#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 10:53

Küçükçekmece’de 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede termosifon patladı. Patlamada evin duvarları yıkılırken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci Katındaki dairede saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Dairenin banyosunda bulunan termosifon henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası evde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişiyi ambulanslar hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay yerine gelerek binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ 

Olay yeri inceleme ekipleri de patlama olan dairede incelemelerde bulundu. Patlama sonrası dairenin bazı duvarları çökerken evin bazı kısımlarında çatlaklar oluştu. Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken bitişiğinde bulunan binada da hasar oluştu.

Bina zabıta ekipleri tarafında mühürlenirken polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

