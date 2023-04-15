Küçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti kamerada; Eğilince kurşunlardan kurtuldu

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Olay saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Hülya Ç. ve Nurullah Çağur'un el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Çağur'un kafasına 2 el ateş etti daha sonra da Hülya Ç.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Çağur hayatını kaybederken polis ekipleri ifadesini almak için Hülya Ç.'yi polis merkezine götürdü. İddiaya göre Hülya Ç., eşinin akrabası olan Nurullah Çağur'a kaçtı. Resmi nikahlı kocanın Hülya Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.