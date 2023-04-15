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Küçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti kamerada; Eğilince kurşunlardan kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Yasak Aşk#Saldırı
Küçükçekmecede yasak aşk cinayeti kamerada; Eğilince kurşunlardan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 16:44

Küçükçekmece'de Hülya Ç. iddiaya göre resmi nikahlı kocasının akrabasına kaçtı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Hülya Ç. ile kaçtığı Nurullah Çağur'a silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Nurullah Çağur hayatını kaybetti. Hülya Ç., silahın ateşlendiği sırada eğilerek mermilerden kurtuldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Hülya Ç. ve Nurullah Çağur'un el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Çağur'un kafasına 2 el ateş etti daha sonra da Hülya Ç.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Çağur hayatını kaybederken polis ekipleri ifadesini almak için Hülya Ç.'yi polis merkezine götürdü. İddiaya göre Hülya Ç., eşinin akrabası olan Nurullah Çağur'a kaçtı. Resmi nikahlı kocanın Hülya Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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#Küçükçekmece#Yasak Aşk#Saldırı

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