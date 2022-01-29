Küçükçekmece’de yangında dairede mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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Küçükçekmece Cennet Mahallesi Zafer Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında, 4 yabancı uyruklu öğrencinin yaşadığı dairede saat 14.45 sıralarında iddiaya göre elektrik hattında yangın çıktı. Alevler evdeki eşyalara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bir odasını tamamen sardı. Yangını gören sokak sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye olay yerine gelene kadar bazı vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu öğrenciler vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmalarıyla binadan tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

"ÇIKARMASAYDIM O YERDE BAYGINDI"

İtfaiye ekipleri gelmeden yangın tüpüyle yanan daireye giren Murat Çetin, "Ben kuryeyim. Motosiklette oturuyordum. Yangın çıktı. Millet fotoğraf çekmeye çalışırken ben de dükkandan yangın söndürme tüpünü istedim. Evin içine girdim. Evde sağdan ikinci odaya girdim koltuğun yandığını gördüm. Uzun saçlı bir arkadaş vardı. Onu çıkardım. Bilgisayarın derdine düşmüştü yerde sürükleniyordu. Kalk dedim. Ondan sonra yangın tüpünü sıka sıka çıktım. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Onlara da yardımcı oldum. Allah'tan can kaybı yok. İçerdeki arkadaş son anda çıktı. Ben diğer arkadaşı çıkarmasaydım o yerde baygındı. Onu çektikten sonra beraber aşağı indik." diye konuştu.