Küçükçekmece'de tekne alabora oldu

İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara