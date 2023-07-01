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Küçükçekmece'de taksiciyle müşteri arasında adres tartışması

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#Küçükçekmece#Taksi#Taksi Şoförü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 10:18

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre bir taksici, yolcuyu gitmek istediği adres yerine otobüs durağına bırakmak isteyince tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma ve taksicinin polisin 'Dur' uyarısına uymadığı anlar cep teleofnu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, taksiye binerek Sefaköy'de bir adrese gitmek istedi. Taksici, Beylikdüzü yönüne gideceğini söyleyerek müşteriyi otobüs durağına bırakacağını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Müşterinin 'Dur diyorum sana' sözlerine rağmen durmayan taksi şoförü 'Seni Sefaköy'e götürüyorum' diye cevap verdi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Müşteri iddiaya göre yol kenarındaki polislere şikayette bulundu. Fakat taksi şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Müşterinin 'Polisten niye kaçıyorsun?' sorusuna bir kez daha 'Sefaköy'e götürüyorum seni' diye cevap veren şoför taksiyi sürmeye devam etti.

Tartışma sonucu taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Küçükçekmece#Taksi#Taksi Şoförü

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