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Küçükçekmece'de taciz iddiası: Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı

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#Taciz#Küçükçekmece#Cinsel Taciz
Küçükçekmecede taciz iddiası: Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 10:18

Küçükçekmece'de iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını görünce silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayan Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı. Şüpheliyi iş yerine götürüp dövdüğü anları kameraya kaydeden Y.E, "Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi. Öte yandan, polise konuya ilişkin herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenildi.

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Olay, 22 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 17 yaşındaki Y.E., evine giderken sokakta bir genç kızın tacize uğradığını gördü. Genç kızın çığlıkları üzerine Y.E. babasına ait olduğunu belirttiği ruhsatlı silahla havaya ateş açtı. Y.E., silah sesleri üzerine genç kızı bırakan tacizciyi yakalayarak iş yerine götürdü. Adı öğrenilemeyen genç kız oradan ayrılırken, Y.E. genç tacizciyi dövdüğü anları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

Küçükçekmecede taciz iddiası: Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Yaşananları anlatan Y.E., "İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

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Y.E.'nin ateş açtığı anlar bir mahalle sakinin kamerasına yansıdı.

Küçükçekmecede taciz iddiası: Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı

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#Taciz#Küçükçekmece#Cinsel Taciz

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