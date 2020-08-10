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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga!

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Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga!
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İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı.

Küçükçekmecede sopalı bıçaklı kavga

Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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