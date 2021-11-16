Küçükçekmece'de sitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Usta şair Sezai Karakoç hayatını kaybettiUsta şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
Türkiye maçı öncesi Karadağda Covid-19 vakasıTürkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!#Dünya Kupası
24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm 24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm#Çorum
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Almanyadan kritik hamle Avrupanın gözü burada: Sert yükselişAlmanya'dan kritik hamle! Avrupa'nın gözü burada: Sert yükseliş#Avrupa
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Gerçek yürek yakıcı 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığıGerçek yürek yakıcı! 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığı#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece'de sitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular

#İstanbul#Otopark#Küçükçekmece

İstanbul Küçükçekmece'de turizm şirketi sahibi Ayhan Koç, oturdukları sitenin otoparkının oto galeriye kiralandığını iddia ederek, "Sıfır araçların park edildiğini fark ettim. Sitede kat maliki olanlardan aracı olmayanların rızaları dışında kiraya verilmiş. Bu şekilde oto galeriye ait 200'den fazla araç gördüm. Araçların olduğu katlar diğer site sakinlerinin girmesini engelleyen bariyer var" dedi.

Haberin Devamı

Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik sitenin otoparkının, site yönetimi tarafından oto galeriye kiralandığı iddia edildi. Turizm şirketi sahibi, site sakini Ayhan Koç, "Her ay bu sitede 750 bin - 1 milyon liraya yakın para toplanıyor. Giderler ve gelirler uyuşmuyor. Maliklere ait otoparkı, sıfır araç bayilerine kiraya vermişler. Ben aracımı park ettiğim yerin 2 kat altına indim, orada sıfır araçların park edildiğini fark ettim. Hiç kullanılmamış araçlar bunu fark etmemek çok zor değil yani. Sitede kat maliki olanlardan aracı olmayanların rızaları dışında kiraya verilmiş. Site yönetimlerinin mafyavari yaklaşımlarından insanlar çekinip sesini çıkarmıyor.

Gözden Kaçmasın

Kripto para piyasalarına Biden darbesiKripto para piyasalarına 'Biden' darbesiHaberi Görüntüle

Bu şekilde oto galeriye ait 200'den fazla araç gördüm. Araçların olduğu katlar diğer site sakinlerinin girmesini engelleyen bariyer var" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEKİ ARACI TUTUYOR"

Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle oto galericilerin elindeki araçları tuttuğunu ileri süren oto galeri sahibi Erkan Bulut, "Her gün araç fiyatları artıyor. Bugün sattığın arabayı bugün yerine koyamıyorsun. Herkes elindeki aracı tutuyor. Yatırıyorlar arabayı, ilana koymuyorlar, ilana koyarlarsa çok yüksek fiyatlarından yazıyor.

Küçükçekmecede sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldular
Geçen hafta sattığımız araba ile bu hafta sattığımız araba arasında 20 bin lira oynamış" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BU MAFYATİK YÖNETİM TARZIYLA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KARŞILAŞMAKTAYIZ"

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı "Bu mafyatik yönetim tarzıyla sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşamaktayız.

Yönetim planında, herhangi bir yapı planına veya bağımsız birine özel olarak tahsis edilmemişse Otopark Genel Kurulu'nda karar alınmamışsa, sitenin ortak kullanım alanı olan kat maliklerinin otopark alanı herhangi bir suretle kiraya verilemez.

Gözden Kaçmasın

Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!Haberi Görüntüle

Yönetim planında mevcutsa ve genel kurulda karar alındıysa kiraya verilebilir" şeklinde konuştu.

"SİTE YÖNETİMİNİN BÖYLE BİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Etem Saba Özmen, "Yönetimin toplu yapı ortak yerlerini kat maliklerinden ayırarak bazı galerilere kiraladıkları görülmektedir.

Küçükçekmecede sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldular

Böyle bir şeyi toplu yapı yönetiminin gerçekleştirmesi asla mümkün olamaz bu şekilde galericilerin araçları haksız saldırı niteliği oluşturur" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Otopark#Küçükçekmece

BAKMADAN GEÇME!

Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon