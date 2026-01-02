×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Küçükçekmece#Motosiklet
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 23:32

İstanbul Küçükçekmece’de motosikletli iki şüpheli, Muhammet Gözsu (23) ve Levent Öner (30)'e silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, Gözsu ve Öner ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Hasan Ali (29) yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu hayatını kaybetti. Levent Öner'in tedavisi sürerken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak’ın kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri, yolda yürüyen Muhammet Gözsu ile Levent Öner’e ateş açtı. Saldırı sırasında silahtan çıkan kurşunlar Gözsu, Öner ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Suriyeli uyruklu Hasan Ali’ye isabet etti. Motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Muhammet Gözsu ile Hasan Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Tedavisi süren Levent Öner’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın çalışmasının ardından trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Küçükçekmece#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!