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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 09:59

Küçükçekmece'de iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle alacaklı olan taraf diğerine silahla saldırdı. Olay sonrası ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yarımburgaz Mahallesi'nde dün saat 17.40 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, bir iş yerinde buluştu. Kısa süre içinde iki kişinin arasında tartışma çıktı. Büyüyerek sokağa taşan tartışmada alacaklı olduğunu iddia eden kişi, karşısındaki kişiye silahla ateş etti.

Hırsını alamayan saldırgan tartıştığı kişi tekmeledi. Ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, tartıştığı kişi kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi ameliyata alındı.

Yaralının kalçasından ve bacağından 3 kurşun çıkarıldığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Silahlı Saldırı

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