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ALİ ABLAY / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de silah operasyonu

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Küçükçekmece'de silah operasyonu
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KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ağustos'ta Küçükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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