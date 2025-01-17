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İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi

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#İstanbul#Küçükçekmece#İçki
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:55

İstanbul’da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybetti. Son 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. 27 kişi de entübe edildi. Küçükçekmece'de ise baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan’da ise görme kaybı oluştu.

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İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı. Sahte içki ürettikleri ve sattıkları tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca ve Esenyurt'ta çok sayıda ev, iş yeri ve depoya yapılan operasyonlarda toplam 32 bin 862 litre sahte içki, 227 dolu sahte içki şişesi, 1 damıtma kazanı ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest kalırken 6 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbulda sahte içkiden can kaybı 38e yükseldi

Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak’ta bir dairede meydana geldi. Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti.

Bir süre sonra Ahmet İnan’ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan (50), yoğun bakıma alındı. Ali Can İnan (27)'da ise, görme kaybı oluştu. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda sahte içkiden can kaybı 38e yükseldi

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#İstanbul#Küçükçekmece#İçki

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