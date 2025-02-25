Küçükçekmece'de Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

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Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlar, bu yıl Fatih Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Halkalı Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Kanarya Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Yarımburgaz Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon ve Kemalpaşa Semt Konağı Çok Amaçlı Salon’da kurulacak iftar sofralarında bir araya gelecek. Ramazan ayı boyunca her akşam kentin işlek noktalarında iftariyelik dağıtımı da gerçekleştirilecek.

‘TÜM KOMŞULARIMIZI İFTAR SOFRALARINA BEKLİYORUM’

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Manevi atmosferiyle kalplerimizi yumuşatan, iyiliğin ve paylaşmanın ayı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayın bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, içimizdeki merhamet, umut ve iyilik duygularını yüceltmesini diliyorum. Tüm komşularımızı iftar sofralarına bekliyorum” diye konuştu.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sefaköy ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri Ramazan ayı boyunca tasavvuf müziği dinletilerinden, meddah gösterilerine, iftar sonrası kültür sohbetlerinden özel konser ve tiyatrolara kadar manevi atmosfere uygun etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Öte yandan vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için ilçedeki camilerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmalar, Ramazan ayı boyunca belirli periyodlarla devam edecek.

Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşabilmeleri için Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürünlerin gramajları ve işletmelerin temizliği ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor.”