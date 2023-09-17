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Küçükçekmece'de 'pes' dedirten olay! Çaldıkları motosikletle adliyeye geldiler

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#Küçükçekmece#İstanbul#Polis
Küçükçekmecede pes dedirten olay Çaldıkları motosikletle adliyeye geldiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 09:48

İstanbul Küçükçekmece'de çok sayıda suç kayıtlarının oldukları öğrenilen 5 hırsızlık şüphelisi duruşmaya katıldı. Polis ekiplerinin dikkati ile şüphelilerin, çaldıkları motosikletler ile adliyeye geldiği belirlendi. 5 kişi polis tarafında gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı öğrenilen 1’i yabancı uyruklu 5 şahıs, duruşmaya katılmak için çaldıkları motosikletler ile adliyeye geldi. Çalıntı oldukları için takibe takılan motosikletlerin Küçükçekmece Adliyesi binasının bahçesinde olduğunu belirleyen sivil polis ekibi, otopark çıkışında bekleyerek 1 kişiyi çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı.

Kaçacak yerinin olmadığını anlayan hırsızlık şüphelisi, yalnız olmadığını, başka motosikletin de olduğunu ve suç ortaklarının ise adliye binasında ifade verdiğini söyledi.

Küçükçekmecede pes dedirten olay Çaldıkları motosikletle adliyeye geldiler

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Çalıntı motosikletlerin tespitini yapan polis ekipleri binadan çıkan diğer şüphelileri de yakalarken polis aracına bindirilen şahıslar işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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#Küçükçekmece#İstanbul#Polis

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