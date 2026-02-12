×
Gündem Haberleri

Küçükçekmece'de panik anları: Yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları yan binanın üzerine düştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 16:36

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesi ile yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yan binanın üzerine devrildi. Yıkımda can kaybı ve yaralanma olmazken, yıkım esnasında vatandaşların kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yıkımın olduğu bina ve çevresi havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi. O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Küçükçekmecede panik anları: Yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları yan binanın üzerine düştü

VATANDAŞLARIN KAÇIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Yıkım esnasında çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.

Küçükçekmecede panik anları: Yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları yan binanın üzerine düştü

Öte yandan yıkım çalışmalarının devam ettiği alan havadan görüntülendi.

