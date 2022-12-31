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Küçükçekmece’de otomobil motosiklete çarptı... Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı ilk yardımı yoldan geçen hemşire yaptı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza
Küçükçekmece’de otomobil motosiklete çarptı... Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı ilk yardımı yoldan geçen hemşire yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 19:27

İstanbul, Küçükçekmece’de otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi orada bulunan bir hemşire yaptı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine giden ve sürücü kimliği alınamayan 07 HOY 62 plakalı otomobil, kavşakta aynı yöne giden A.S.Ö. idaresindeki 34 FYT 401 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 70 metre ileriye sürüklenirken otomobil ise takla attıktan sonra dere kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken motosiklet sürücüsü A.S.Ö. ise ağır yaralandı. Kazayı yoldan geçerken gören bir hemşire ise durumu ağır olan motosiklet sürücüsüne kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobil sürücüsü ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan kaza sırasında metrelerce sürüklenen ve durumu ağır olan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan incelemeyse sürüyor.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza

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