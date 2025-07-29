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Küçükçekmece'de otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Küçükçekmece#İETT
Küçükçekmecede otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 1i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 03:58

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil, arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

Yolun sol şeridinde arıza nedeniyle duran İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım ekibine, cadde üzerinde seyreden otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otobüs ve otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Trafik Kazası#Küçükçekmece#İETT

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