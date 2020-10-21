Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Olay 17 Ekim sabahı Halkalı Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Markete giren 3 hırsız marketten televizyon, masaj aleti, saç kurutma makinesi, 32 adet çocuk kitabı ve 450 lira madeni parayı çaldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olaya karışan üç hırsızın çalıntı araçla markete geldikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Satılmış Ü. (24), dün evine geldiği sırada polis ekiplerince düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheli Satılmış Ü., polisteki işlemlerinin ardından "İş yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.