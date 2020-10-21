MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
GeriGündem Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜKÇEKMECE'de marketten elektronik alet ile çocuk kitapları çalan maskeli 3 hırsızdan biri yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmecede marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Olay 17 Ekim sabahı Halkalı Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Markete giren 3 hırsız marketten televizyon, masaj aleti, saç kurutma makinesi, 32 adet çocuk kitabı ve 450 lira madeni parayı çaldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olaya karışan üç hırsızın çalıntı araçla markete geldikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Satılmış Ü. (24), dün evine geldiği sırada polis ekiplerince düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheli Satılmış Ü., polisteki işlemlerinin ardından "İş yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle