Küçükçekmece'de markette gasp dehşeti

Olay, 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Şüpheli, market kasasında çalışan görevli kadının boğazına bıçak dayadıktan sonra kasadaki paraları alarak uzaklaştı. İhbarın ardından güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmaların ardından Ç.P.D. (34) Kanarya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına şüphelinin kasa çalışanına bıçak çektiği anlar ve kasadaki parayı aldığı anlar yansıdı. Ç.P. D'nin 'Hırsızlık', 'Gasp', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.