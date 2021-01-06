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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı

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Küçükçekmece'de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
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İstanbul'da Küçükçekmece açıklarında etkili olan şiddetli rüzgarın Menekşe sahiline sürüklediği tekne parçalandı.

Dün saat 15.30 sıralarında etkili olan rüzgar, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde büyük dalgalar oluşturdu. 7 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarın etkisi ile sahile doğru sürüklendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tekne kısa süre sonra sahildeki kayalıklara çarparak parçalandı. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine teknenin sahipleri de geldi.

Daha sonra gelen İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı Kıyı Temizlik Hizmeti ekipleri kayalıklardan tekne parçalarını toplayarak araçla götürdü.

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