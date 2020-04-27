MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçükçekmece'de kumar oynatılan kahvehaneye baskın
GeriGündem Küçükçekmece'de kumar oynatılan kahvehaneye baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de kumar oynatılan kahvehaneye baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçükçekmece'de kumar oynatılan kahvehaneye baskın
Abone Olgoogle-news

Küçükçekmece'de açık olduğu ve içeride oyun oynandığını belirlenen bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 10 kişiye 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece Halkalı'da bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı ihbar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye dün akşam 22.30 sıralarında polis operasyon düzenledi. iş yeri sahibi Mehmet Ö. ile kahvehanede bulunan 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle