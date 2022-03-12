Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece'de korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

#Yangın#Küçükçekmece#İstanbul
Küçükçekmecede korkutan yangın 5 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın ikinci katı ve çatısı alev alev yanmaya başlayınca binada yaşayanları mahalle sakinleri zillere basarak uyandırdı. Dumandan etkilenen 5 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Haberin Devamı

Yangın saat 08.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokağı'ndaki 2 katlı binada çıktı. Binanın ikinci katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verirken bir taraftan da evde bulunanları zillere basarak uyandırmaya çalıştı.

Küçükçekmecede korkutan yangın 5 kişi dumandan etkilendi

 

"BİZİM ÇOCUKLAR ZİLE BASIP UYANDIRDI HEPSİNİ"

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle binada bulunanların bir kısmı kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlarda binada mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Yahya Turan, "Binada kalan aileler dumandan etkilendi. Bizim çocuklar zile basıp uyandırdı hepsini, yoksa içeride kalabilirlerdi. Hafta sonu sabahı olduğu için uyuyorlardı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Küçükçekmecede korkutan yangın 5 kişi dumandan etkilendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Küçükçekmece#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

BigMac karaborsada

BigMac karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

BigMac karaborsada

BigMac karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna