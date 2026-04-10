Küçükçekmece’de korkutan otel yangını

Yangın 04.00 sıralarında, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangını fark eden otel çalışanı, otelde kalan vatandaşları uyardı ve tahliye olmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda büyüyen yangını büyümeden kontrol altına almasının ardından söndürdü. Yangın esnasında mahsur kalan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar ambulansın içinde oksijen desteği aldı. Otelin çatısında ise hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.