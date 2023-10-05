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Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını

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#Küçükçekmece#Çatı Yangını#İş Yeri Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 01:01

Küçükçekmece’de 6 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, korkutan alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Mehmet Akif Mahallesi 1. Mehmetçik Sokak’ta 6 katlı iş yerinin çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise bina çevresinde önlem aldı. Küçükçekmece Belediyesi de su tankeri göndererek itfaiyenin yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Küçükçekmecede korkutan çatı yangını

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan iş yerinin ruhsatının olmadığı ve mühürlendiği ancak mührün bozularak faaliyetine devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan yangın anı ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Küçükçekmecede korkutan çatı yangını

Küçükçekmecede korkutan çatı yangını

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#Küçükçekmece#Çatı Yangını#İş Yeri Yangını

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