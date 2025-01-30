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Küçükçekmece'de korkunç olay! Yeni silahını gösterirken yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

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#Küçükçekmece#Cinayet#Silah
Küçükçekmecede korkunç olay Yeni silahını gösterirken yanlışlıkla arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:05

İstanbul Küçükcekmece'de bir çiğ köfte dükkanında arkadaşı Emirhan D. tarafından silahla vurulan Can Baran Sertaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Baran'a gösterirken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu olayın gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi.

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Olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sokakta yürüyen Can Sertaç Baran, kendisine çiğköfte yemeyi teklif eden Emirhan D. ile birlikte dükkana yöneldi. İkili, yanlarındaki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturdukları sırada Emirhan D. belindeki silahı çıkararak Can Sertaç Baran'ı göğsünden vurdu. Baran kanlar içerisinde yerde kalırken, Emirhan D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Can Sertaç Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SİLAHI SAKLAYIP, OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında olay yerine geri dönen Emirhan D. ile S.İ. ve F.A.'yı ambulansın yanında beklerken gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Can Sertaç Baran'a gösterdiği sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve Baran'ın vurulduğunu söyledikleri öğrenildi.

Küçükçekmecede korkunç olay Yeni silahını gösterirken yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

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Ekiplerin çalışmalarında, Emirhan D.'nin Cennet Mahallesi'ndeki ikamet adresi ve çevresinde arama yapıldı. Aramada evin arka kısmındaki boş arsada 1 adet tabanca bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Can Sertaç Baran'ın cenazesi, bugün Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Küçükçekmece#Cinayet#Silah

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