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KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde 21 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Turhan Ketenci, damadÄ± Volkan Ã‡ubukcu'yu kalbinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ketenci torunu doÄŸduktan bir hafta sonra kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rmeye gitti. KapÄ±yÄ± damadÄ± aÃ§Ä±nca aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Ketenci, sÄ±k sÄ±k kÄ±zÄ±na yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi damadÄ± Volkan Ã‡ubukÃ§u'ya bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. DamadÄ±nÄ± kalbinden bÄ±Ã§aklayan Ketenci, rahat tavÄ±rlarla olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ã‡ubukÃ§u saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalelerine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Turhan Ketenci, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Damat Volkan Ã‡ubukcu'nun cenazesi 23 EylÃ¼l Cuma gÃ¼nÃ¼ BartÄ±n Ulus'ta defnedildi.

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"ANNEME KÃœFRETTÄ°, ELÄ°NÄ° BELÄ°NE GÃ–TÃœRÃœNCE SÄ°LAHI VAR SANDIM"

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinayetle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ketenci, savcÄ±lÄ±kta alÄ±nan ifadesinde olay gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nÃ¼rÃ¼nÃ¼n evine gittiÄŸini, burada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± damadÄ±yla sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, annesine kÃ¼fredince Ã§ok sinirlendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. KÄ±zÄ±nÄ±n kaÃ§arak evlenmesi nedeniyle damadÄ±yla arasÄ±nda husumet olduÄŸunu, Ã§eyiz iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± beyaz eÅŸyanÄ±n markasÄ±yla ilgili bile sorun Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ketenci, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda elini beline gÃ¶tÃ¼rÃ¼nce silahÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± kendisini savunma amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ketenci 'Kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§lamasÄ±yla, tutuklanma talebiyle sevk edildiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Ä°lk tespitlere gÃ¶re damat Volkan Ã‡ubukÃ§u'nun kalbinden ve bacaÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, soruÅŸturmada otopsi raporlarÄ±nÄ±n beklendiÄŸi, tanÄ±k ifadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra iddianamenin hazÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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KAYINPEDERÄ°N EVE GELÄ°ÅžÄ° GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI

DamadÄ± ile tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kendini savunmak iÃ§in bÄ±Ã§ak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Turhan Ketenci'nin olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n, damadÄ±nÄ±n evine geliÅŸine ait gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BinanÄ±n Ã¶nÃ¼ne yanaÅŸan otomobilden inen Turhan Ketenci'nin doÄŸrudan binaya yÃ¶neldiÄŸi, bu sÄ±rada ise otomobili baÅŸka bir kiÅŸinin park ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Binaya giren Turhan Ketenci, bir dakika geÃ§meden tekrar otomobile dÃ¶nerek buradan ayrÄ±ldÄ±.

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ACILI EÅž: CANLI SÄ°NEK BÄ°LE BIRAKMAM DÄ°YE TEHDÄ°T ETTÄ°

KayÄ±npederi tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Volkan Ã‡ubukcu'nun acÄ±lÄ± ailesi o gece yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Volkan Ã‡ubukÃ§u'nun eÅŸi Meral Ã‡ubukÃ§u "Volkan ile biz Ã§ok Ã¶nceden aynÄ± yerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Babam da orada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. O zamanlardan beri Volkan'Ä± sevmiyormuÅŸ. Ä°ÅŸten Ã§Ä±kÄ±nca yollarÄ±mÄ±z ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re sonra tekrar yollarÄ±mÄ±z kesiÅŸti, sevdik birbirimizi. Babam kesinlikle istemediÄŸini sÃ¶yledi. Volkan'Ä± sevdiÄŸimi ve istemeye geleceklerini belirttim. 'Kesinlikle gelmesinler' dedi babam. 'Ã‡oban olsa kabul ederim ama onu kabul etmem' dedi. Ben de sevdiÄŸimi belirttim. Sonra biz kendi aramÄ±zda nikah kÄ±yÄ±p dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±k. En baÅŸÄ±ndan beri sadece babam karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu. Evlendikten sonra aramÄ±z bozulunca babamla tekrar barÄ±ÅŸmak iÃ§in araya aile dostlarÄ±mÄ±zÄ± soktuk. BarÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra babamÄ±n isteÄŸiyle ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ yaptÄ±k ve her ÅŸey normale dÃ¶ndÃ¼. Daha sonra eÅŸimin sigarasÄ±ndan sakalÄ±ndan her ÅŸeyinden rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra ben de oradayken kayÄ±nbabamÄ±n evine geldi ve 'canlÄ± sinek bile bÄ±rakmam' diye tehdit etti. Yetkililerden bu konu hakkÄ±nda yardÄ±m istiyorum. Ona yardÄ±m edenlerin kim olduÄŸunun bulunmasÄ±nÄ± istiyorum. OnlarÄ±n da ceza almasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

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"BEBEÄžÄ°N DOÄžUMUNA GELDÄ° HASTANEYE, HÄ°Ã‡BÄ°R SIKINTI YOKTU"

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Volkan Ã‡ubukcu'nun annesi Satiye Ã‡ubukcu, â€œÃ‡ok gÃ¼zeldi, aralarÄ±nda hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. BebeÄŸin doÄŸumuna geldi hastaneye, hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. HiÃ§ olmadÄ±k ÅŸeylerden Ã§ocuÄŸuma gÄ±cÄ±k olmuÅŸ. Gelinimle de aralarÄ±nda hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. Annesi olsun babasÄ± olsun ailecek Ã§ocuÄŸumun mutluluÄŸunu kÄ±skandÄ±lar. O gece hedefinde belki de ben vardÄ±m. Ben bu vicdan azabÄ±yla yaÅŸayamÄ±yorum, adalete gÃ¼veniyorum. Bu adamÄ±n sonuna kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. O gece yanÄ±nda bulunup yardÄ±m eden insanlarÄ±n bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± istiyorum. Benim bir oÄŸlum daha var, ben onu da kaybetmek istemiyorum. Ben bir anneyim ciÄŸerim yanÄ±yor. Adaletin onun peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

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"SON ZAMANLARDA TEHDÄ°T MESAJLARI ATIYORDU"

Baba Mustafa Ã‡ubukcu ise, "OÄŸlumu, kayÄ±npederi kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde geldi, katletti. Katletmeden bir gÃ¼n Ã¶nce kayÄ±npederi, 'ben bu Ã§ocuÄŸun sakalÄ±ndan ve konuÅŸmasÄ±ndan hoÅŸlanmÄ±yorum. Uyar, ben bu tÃ¼r davranÄ±ÅŸlarÄ± sevmiyorum. KeÅŸke Ã§oban alsaydÄ± kÄ±zÄ±mÄ± da bu almasaydÄ±' diyor. Son zamanlarda da sÃ¼rekli 'seni de Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m o Ã§ocuÄŸu da Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m' diye kÄ±zÄ±nÄ±n telefonuna mesajlar atÄ±yormuÅŸ. 'Ben raporluyum, sizi Ã¶ldÃ¼rÃ¼rsem ben ceza falan almÄ±yorum. 5-6 ay yatarÄ±m, 7'nci ayÄ± yatmam bile' diye bir gÃ¼n Ã¶ncesinden sÃ¶yledi" ÅŸeklinde iddialarda bulundu.

Volkan Ã‡ubukcu'nun kardeÅŸi Murat Ã‡ubukcu, "Ä°ÅŸten gelmiÅŸtim, istirahat etmek iÃ§in odama geÃ§tim. YaklaÅŸÄ±k 40 dakika sonra baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ sesleri duydum. Abimin yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼m, kanamasÄ± vardÄ±. BaÄŸÄ±rÄ±yordu abim evin iÃ§inde, 'babam beni bÄ±Ã§akladÄ±' diye. Hemen arabaya bindirip hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Hastanede Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±ldÄ±. Son sÃ¶zlerinde abim, kayÄ±npederinin onu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor. CanÄ±mÄ±z yandÄ±, ciÄŸerimiz sÃ¶ndÃ¼. Bir bÄ±Ã§ak tÃ¼m ailemize girdi. SuÃ§lularÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.