Küçükçekmece'de korkunç cinayet: Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

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Olay, Küçükçekmece'deki bir sitede akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, G. E. ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.