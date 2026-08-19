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Küçükçekmece’de kontrollü yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kentsel Dönüşüm#Küçükçekmece#Bina Yıkımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 17:18

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina, çalışmayı yürüten iş makinesinin üzerine çöktü.

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Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen binanın bir kısmı, çalışma sırasında ekskavatörün üzerine devrildi.

Küçükçekmece’de kontrollü yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

İş makinesinde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında sıkışarak yaralandı.

Küçükçekmece’de kontrollü yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de kontrollü yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

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#Kentsel Dönüşüm#Küçükçekmece#Bina Yıkımı

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