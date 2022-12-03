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Küçükçekmece’de kolonu patlayan bina tahliye edildi! Yıkım kararı verildi

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#İstanbul#Küçükçekmece#Bina
Küçükçekmece’de kolonu patlayan bina tahliye edildi Yıkım kararı verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 10:37

İstanbul Küçükçekmece’de, orta kolonu patlayan 24 yıllık bina için yıkım kararı alındı. Binanın kentsel dönüşüm işlemlerinin ardından yıkılacağı belirtildi.

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Geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde ana taşıyıcı kolonlarından olan orta kolonu çatlayan ve tehlike nedeniyle boşaltılarak mühürlenen binadan Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ile mühendisler, karot örneklerini alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin sonucunda 1998 yılında faaliyete geçen apartmanın içinde oturulamayacak derecede riskli olduğu ve güçlendirmenin riski gidermeyeceği tespit edildi.

Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri ve üniversiteden gelen mühendis ekip, apartmandaki mülk sahipleri ile toplantı yaptı. Toplantının ardından bina için yıkım kararı alındı. Yapılacak kentsel dönüşüm işlemlerinden sonra içinde 12 daire olan 24 yıllık bina yıkılacak.

Küçükçekmece’de kolonu patlayan bina tahliye edildi Yıkım kararı verildi

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Binada oturan vatandaşların bir kısım akrabalarının yanına yerleşirken, gedecek yeri olmayan 2 aile ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

yıkım kararı hakkında konuşan bina yöneticisi Yusuf Korkmaz, “Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü bizi toplantıya çağırdı. Binayı mühürlediler, binaya kesinlikle girilmeyecek. Daha önce mühendislik firmasından yaptırdığımız test sonuçlarını da yetkililere teslim ettik. Kentsel dönüşüm kapsamına alınıp yıkılacak. Burada 12 daire vardı, aile ve akrabalarının yanına gittiler çoğu, gidecek yeri olmayan iki aile Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi” diye konuştu.

Küçükçekmece’de kolonu patlayan bina tahliye edildi Yıkım kararı verildi

Öte yandan zabıta ekiplerinin nöbet tuttuğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Bina

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