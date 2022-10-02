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Küçükçekmece’de kazayı çeken muhabire ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

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#Küçükçekmece#İstanbul#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 11:48

İstanbul Küçükçekmece’de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptıktan sonra devrildi. Sürücünün bir yakını kazayı haberleştirmek için bölgeye giden muhabire saldırıp, “Ankara’daki üsteğmen kuzenimi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim” diyerek tepki gösterdi.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden 34 LM 7655 plakalı kamyonet, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savurulup devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı. Bir kişi ‘Çekemezsin’ diyerek kameraya vururken, diğeri polis gibi kimlik sormaya çalıştı. Bu sırada kameraya vuran şahıs muhabire tehditler savurarak, "Ankara’daki üsteğmen kuzenimi mi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi. Polislerin araya girmesiyle saldırgan şahıslar muhabirin çevresinden uzaklaştırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından ise trafik akışı normale döndü.

Küçükçekmece’de kazayı çeken muhabire ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim


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#Küçükçekmece#İstanbul#Trafik

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