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Küçükçekmece'de kaza! 1 kişi kamyonet ile duvar arasında sıkıştı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı

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#Küçükçekmece#Trafik Kazası#Kamyonet
Küçükçekmecede kaza 1 kişi kamyonet ile duvar arasında sıkıştı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 14:27

İstanbul Küçükçekmece'de yokuştan kayan kamyonet 2 kişiye çarparak üstünden geçti, bir kişi ise kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Vatandaşların çabasıyla kurtarılan adam ambulansla hastaneye götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Kanarya Mahallesi 2. Arakuşu Sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonet şoförü, kağıt yüklemek için atık kağıt toplama deposunun önüne aracını park etti. 3 kişi yokuş yukarı doğru duran kamyonete kağıt yüklediği sırada, kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Yokuştan kaymaya başlayan kamyonet 2 kişiye çarparak üstünden geçti. Ali Biçer adlı vatandaş ise kamyonet ile duvar arasına sıkıştı. 2 kişi kendi imkanları ile kamyonetin altında yaralanmadan çıkarken Biçer bulunduğu yerden kurtulamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki bir kişi kamyonete binerek hareket ettirdi ve Ali Biçer bulunduğu yerden kurtarıldı. Kolundan yaralanan Biçer sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Sokakta esnaflık yapan Hasan Akbalık, Kartonları arabaya yüklerken araba kaydı. Adamın kolu arada kaldı. 2 kişi de kamyonetin altında kaldı. Otoparkçı gelip aracı çalıştırıp çıkarttı. Sıkışan kişinin kolu kötüydü. Ambulans gelip götürdü yaralıyı dedi.

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#Küçükçekmece#Trafik Kazası#Kamyonet

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