MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKüçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada
GeriGündem Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçükçekmece'de kamyonetin çalınma anı kamerada
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halinde bulunan kamyoneti çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı. Kamyonetin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, C. K.'nın park halinde bulunan kamyoneti 21 Temmuz'da İnönü Mahallesi Biga Sokak üzerinde çalındı. C.K'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Serhat S.(23), Volkan O. (35), Serkan B.(24) ve Ahmet M.T.(32)'yi yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serhat S. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Volkan O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüphelinin olay yerine koşarak geldiği aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşması, gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle