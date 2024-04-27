Küçükçekmece'de kahreden olay! Su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki E.G. düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Olay sonrası çukur toprakla kapatılarak etrafına şeritler çekildi. Olayın gerçekleştiği alanın hemen yakınında bulunan piknik örtüsü ve yiyecekler dikkat çekti. Ailenin piknik yaptığı sırada acı olayın gerçekleştiği öne sürüldü.