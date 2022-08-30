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Küçükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

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#İstanbul#Küçükçekmece#Yol
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 13:04

İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeleri meydana geldi. Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi. Vatandaşların çökme tehlikesi bulunmasına rağmen yoldan ve kaldırımdan geçmeye devam ediyor. Yol ve kaldırımda oluşan yarık ve çekmeleri ise drone ile havadan görüntülendi.

Yolun tehlikeli olduğunu söyleyen Şuayip Yanmaz “Yol çok tehlikeli her an kayıp gidecek gibi duruyor. İki üç karış yarılmış. Her an göçebilir hiç bir tedbir alınmamış. İstanbul’da bakımda yok. Yol alttan gitmiş zaten buradan kimse geçmese de diğer tarafı da göçebilir. Allah kolaylık versin burada yaşayanlara” dedi.

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Evlerinde risk altında olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık iki aydır burada inşaat devam ediyor. burası daha önce bir tır garajıydı. bir inşaat şirketi buranın komplesini aldı. Bir iki haftadır burada bir çöküntü meydana geldi. Kaldırımlardan başladı bu çöküntü sonra yolun çöktüğünü görüyoruz. Binaların tamamı risk altında. Şantiyeden dolayı burada bir göçük var ve binaların tamamı risk altında. Sürekli araç trafiği var" diye konuştu.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Yol

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