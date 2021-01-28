Küçükçekmece'de her akşam aynı görüntü! Tehlikeye aldırmıyorlar...

Özellikle akşam saatlerinde Avcılar yönünde trafiğin yoğunlaşmaya başlaması ile birlikte yan yolda adım adım ilerleyen sürücülerden bazıları, Küçükçekmece Köprüsü’nün hemen girişindeki nispeten trafiğin daha açık olduğu D-100 karayoluna, bağlantı noktasından kuralları hiçe sayarak giriyor. Bazıları tam dönüş yaparak bazıları geri giderek D-100 karayoluna giriyor, yan yola girmek isteyenlerin de önlerini tıkıyorlar. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kural tanımaz sürücüler trafiği tehlikeye düşürüyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar. Tek yönlü yan yola girmek istediği sırada karşıdan ters yönde gelen araçları gören bir sürücü, akaryakıt istasyonuna gitmek için bu yola girdiğini belirterek, diğer sürücülere tepki gösterdi. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.