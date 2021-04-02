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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de feci ölüm! Henüz 15 yaşındaydı...

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Küçükçekmece'de feci ölüm! Henüz 15 yaşındaydı...

İstanbul Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden 15 yaşındaki genç öldü.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmecede feci ölüm Henüz 15 yaşındaydı...

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