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Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası çöktü

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#Küçükçekmece#Üniversite#İnşaat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 18:36

Küçükçekmece’de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Üniversite, bir süreliğine uzaktan eğitime geçti. Binada meydana gelen göçme anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Göçme anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

BİNANIN BÜYÜK BİR KISMI ÇÖKTÜ

Çökme anını gösteren görüntülerde binadaki göçüğü engellemek için hafriyat kamyonun çalıştığı anda büyük bir toz dumanı ve gürültü ile binanın büyük bir kısmının çöktüğü kaydedildi.  

"HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

Küçükçekmecede duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası çöktü

 

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#Küçükçekmece#Üniversite#İnşaat

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