Küçükçekmece’de dereden gelen kokuya mahalleli isyan etti

Haberin Devamı

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nden geçen Nakkaş Deresi'nden gelen kötü koku nedeniyle mahalle halkı isyan etti. Derenin suyunun renginin değiştiği görülürken, suya atık maddelerin döküldüğü iddia edildi. Özellikle Rıfat Ilgaz Caddesi çevresinde yaşayanlar, yetkililerden gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Dereden yayılan kokudan rahatsız olduğunu söyleyen Çetincan Karaca, "Biz 10 senedir burada oturuyoruz. Ben kendimi bildim bileli hep bu koku var. Sürekli insanlar zaten rahatsız. Hiçbir şey yapılmıyor bu koku hakkında. Dediğim gibi rahatsızız. Koku sürekli bizi rahatsız ediyor. Hele burada oturan insanlara Allah yardım etsin. Herkes rahatsız ama hala yapılan bir şey yok" dedi.

Haberin Devamı

Bölgeye taşındığı günden bu yana derenin koktuğunu belirten Yusuf Şahinkoç, "3 yıldır burada oturuyorum. 3 yıldır devam ediyor zaten. Buradan geçerken özellikle bu çevreyi çok etkiliyor. Bir de üstünde sinek yapıyor. Fazlasıyla evler sinek doluyor. İlaçlama çalışmaları yapılıyor herhalde. Ama yine de yeterli olmuyor pek. Bu yol boyunca kokuyor zaten dere. Dereyi takip edince zaten sürekli kokuyor. Koku hiç eksik olmuyor" dedi.

‘DERE YÜZÜNDEN EVİ SATIP GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Koku yüzünden taşınmayı düşündüğünü dile getiren Necati Özgür, "Kanalizasyon kokusu burada korkunç had safhaya çıktı. Son yıllarda bayağı bir arttı. Durulmaz bir şekilde. Hatta biz evi satıp başka bir yere, kızımın evi burası başka bir yere gitmeyi düşünüyoruz. O kadar çekilmez oldu. Bir de buradan devamlı, yukarının şeyleri kanala akmasın diye son 1 aydır çekmeye başladılar. O sesin, o kokunun gürültüsü, iyice buraya bıkkınlık getirdi. Görüntüyü görmüşsünüzdür, bu bölgeye yakışan, İstanbul’da yakışan görüntüler değil. Koku, sivrisinek, hele yaz sezonlarında had safhada. Belediye haftada 1- 2 gün ilaçlıyor. Derenin üzeri örtülür mü, kapanır mı, kapatılır mı bilemiyorum. Kapanması sel baskınına karşı tehlikeliymiş. Kapatmıyorlar. Biz zaten kapatılmasının kapatılması taraftarıyız buranın" dedi.