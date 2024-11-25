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Küçükçekmece'de demirli bir teknede ceset bulundu

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#Küçükçekmece#Tekne#Ceset
Küçükçekmecede demirli bir teknede ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 13:36

Küçükçekmece Menekşe Plajı yakınlarındaki kanalda demirli bir tekne içerisinde bir kişinin cesedi bulundu.

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Küçükçekmece'de Menekşe Plajı yakınlarında sabah saatlerinde demirli haldeki teknesine giden Muhammed İlgin, yan tarafta bakımsız halde bırakılan teknede birkaç yıldır kalan 'Osman' adlı kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Durumu hemen güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucundaki teknedeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan vücudunda kesik veya darp izi bulunmayan adamın evsiz olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Ölen kişiyi görüp polise ihbarda bulunan Muhammed İlgin, "Teknemi çalıştırmaya geldim. Yandaki teknede kalan adama simit getirmiştim. Baktım ölmüş. Güvenlikçilere haber verdim. Adını Osman olarak biliyordum. Bir keresinde neden belediyenin sahipsizlerin barındırıldığı yerlerine gitmiyorsun diye sordum. Ne kimseyle alacağım ne vereceğim var böyle iyi dedi. Çok alkol aldığını gördüm. Alkolü nereden bulduğunu bilmiyorum" dedi. Ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Küçükçekmecede demirli bir teknede ceset bulundu

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#Küçükçekmece#Tekne#Ceset

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