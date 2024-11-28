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Küçükçekmece'de dehşet! Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

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#Küçükçekmece#İstanbul#Polis
Küçükçekmecede dehşet Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 17:30

İstanbul Küçükçekmece'de 3 gün önce yanına taşındığı arkadaşı Serhat Özcan'ı iş yerinde bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki 5 katlı pasajın en üst katında iş yeri bulunan Serhat Özcan'ı (41) 3 gün önce Ankara'dan gelerek yanında kalmaya başlayan arkadaşı sırtından bıçakladı. Şüpheli olayın ardından kaçarken sabah saatlerinde iş yerine gelenler Serhat Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ARKADAŞIMI BIÇAKLADIM'

Serhat Özcan'ı sırtından bıçaklayarak öldüren arkadaşı, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Arkadaşımı bıçakladım, öldüğünü bilmiyorum' diyerek teslim olurken ekiplerin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Küçükçekmecede dehşet Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

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#Küçükçekmece#İstanbul#Polis

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