Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Küçükçekmece'de cuma namazı sırasında çarşaflı gelip kuyumcuyu soydular

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Küçükçekmece#Polis
Küçükçekmecede cuma namazı sırasında çarşaflı gelip kuyumcuyu soydular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 17:44

KÜÇÜKÇEKMECE'de esnafın cuma namazına gitmesini fırsat bilen iki şüpheli, 3 dakika içerinde dükkanı soydu. Tanınmamak için çarşaf giydikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

 Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks cip ile gelen 2 şüpheli, dükkan sahibinin cuma namazına gitmesini fırsat bilerek, kumandayla kepengi açtı. Şüphelilerden biri cipte beklerken çarşaf giyen diğer şüpheli içeri girdi. Şüpheli, 3 dakikada bir miktar altın çalarak kaçtı. Araştırma devam ederken, kuyumcudan çalınan altınların miktarının ne kadar olduğu henüz bilinmiyor. Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın görgü şahidi Ege Taha Türkoğlu, "Biz karşıda bekliyorduk. Yanımızda bir araba vardı. Sonra içeriden alarm sesi geldi. Araba daha sonra kuyumcunun önüne yanaştı. Hırsız, içeriden altınlarla çıktı. Sonra arabaya binip kaçtılar. Hırsızın üstünde kara çarşaf ve gözlük vardı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Küçükçekmece#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump