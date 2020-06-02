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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de çöp kamyonu yandı

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Küçükçekmece'de çöp kamyonu yandı
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KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. İçi çöp dolu olan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece Atakent Turgut Özal Bulvarı'nda katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden Avcılar Belediyesi'ne ait dolu haldeki 34 VY 065 plakalı çöp kamyonunun motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıktığını fark eden şoför, kamyonu hemen caddenin sağına çekti. Motor bölümünden çıkan dumanlar bir süre sonra büyüdü. Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında alevler kamyonun motor kısmını ve şoför kabinini tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çöp kamyonuna müdahale ederken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen kamyonda hasar meydana geldi.

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