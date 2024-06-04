Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı… Bilirkişi incelemesinde yeni detay

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Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çökmesi ve 1 kişinin yaşamını yitirerek 8 kişinin de yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, binanın girişinde bulunan dönercinin sahibi Özge Aktürk Dinçer ve eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Kayar 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyet işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, "Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirket ile de görüşme yapmadığı, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu" gerekçesiyle 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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BİNA SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hacı Murat Gençtürk, akşam saatlerinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Döner dükkanının 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında adli kontrol kararı verildi. Döner dükkanının şu anki sahipleri İbrahim Dinçer ve eşi Özge Aktürk Dinçer ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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'BİNA SALLANIYORDU'

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün ifadesini aktardı. Gençtürk ifadesinde herhangi kusurunun olmadığını iddia ederken, ‘Binayı ben yaptırmadım babamdan veraset yolu ile kaldı. Binada herhangi çatlak veya bir sıkıntı yoktu. Bina sallanıyordu ama sürekli önünden hafriyat kamyonları geçiyordu. O yüzden bir başvuruda bulunmadım.’ dedi.

KOLON KESİLDİ Mİ?

Öte yandan bilirkişi incelemesine göre binanın yıkılmasında kolon kesilmediği belirtildi. Çökmede binada bulunan baz istasyonun etkisi olup olmadığı ise detaylı inceleme sonrası belli olacak.