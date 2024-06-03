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Küçükçekmece'de çöken bina soruşturmasında bir tutuklama talebi

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#İstanbul#Bina
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 17:22

İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle, giriş kattaki dönerciyi 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çökmesi ve 1 kişinin yaşamını yitirerek 8 kişinin de yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, binanın girişinde bulunan dönercinin sahibi Özge Aktürk Dinçer ve eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, “Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirket ile de görüşme yapmadığı, bunun yanı sıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu "gerekçesiyle 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Küçükçekmecede çöken bina soruşturmasında bir tutuklama talebi

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Döner dükkanının 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar Adli Kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Döner dükkanının şu anki sahipleri İbrahim Dinçer ve eşi Özge Aktürk Dinçer ise Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmecede çöken bina soruşturmasında bir tutuklama talebi

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#Küçükçekmece#İstanbul#Bina

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