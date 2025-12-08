×
Küçükçekmece'de çıkan yangında 1 'i bebek 2 çocuk 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Yangın#Kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 12:03

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlara ulaşan dumanlar nedeniyle apartman sakinleri binada mahsur kaldı. 1'i bebek 2 çocuk, 6 kişi itfaiye ekipleir tarafından kurtarıldı.Apartman sakinlerine ait olan 1 papağan ve 1 kedi de itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Olay, Yeşilova Mahallesi Çukur Sokakta saat 07.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Apartman sakinlerinden bazıları kendilerini can havliyle dışarı atarken bazıları ise dairelerde mahsur kaldı. Bir yaşlı çift dumanlar arasında merdivenlerden inerken düşerek yaralandı. Yaşlı çifte çevredekiler yardım ederek sokağa çıkmalarına yardımcı oldu.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek, 2 çocuk toplam 6 kişi itfaiyenin gaz maskesi takılarak binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan toplamda 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 PAPAĞAN VE 1 KEDİ KURTARILDI

Diğer yandan İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 1 papağanı kurtararak sahibine teslim etti. Binanın giriş katında kimsenin olmadığı öğrenilen dairede bulunan 1 kedi de yine itfaiye ekipleri tarafından camdan çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Papağanı dairede mahsur kalan Yusuf Karasoy, "Papağanım içerideydi, mahsur kalmıştı. Dışarıda hava alsın diye bekletiyorum. İtfaiye getirip teslim etti. Bodrumda yangın çıkmış. 5-10 kişi mahsur kalmıştı. 13-14 kişi yaşıyordu apartmanda" diye konuştu.

