Küçükçekmece’de çatıda başlayan yangın bitişikteki binaya sıçradı: Müdahale sürüyor

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Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.