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Küçükçekmece’de çatıda başlayan yangın bitişikteki binaya sıçradı: Müdahale sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 08:49

Küçükçekmece’de 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Küçükçekmece’de çatıda başlayan yangın bitişikteki binaya sıçradı: Müdahale sürüyor

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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#Küçükçekmece#Yangın#İtfaiye Müdahalesi

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